«Ротор» разгромил «КАМАЗ» в матче Первой лиги
Волгоградский «Ротор» одержал победу над челнинским «КАМАЗом» в матче 10-го тура Лиги Pari. Встреча, которая прошла на «Волгоград Арене», завершилась со счётом 3:0.
Россия — Лига PARI . 10-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
3 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Давидян – 34' 2:0 Сафронов – 50' 3:0 Хохлачёв – 69'
Голы забили Давид Давидян (34-я минута), Илья Сафронов (50-я минута) и Александр Хохлачёв (69-я минута).
«Ротор» под руководством Дениса Бояринцева набрал 20 очков и идёт третьим в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ», который возглавляет Ильдар Ахметзянов, с 18 очками располагается на пятой строчке. Лидирует костромской «Спартак» (23).
В следующем туре 20 сентября «Ротор» сыграет с «Уралом» в Екатеринбурге, «КАМАЗ» в этот же день дома встретится с ярославским «Шинником».
