Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
21:45 Мск
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ротор — КАМАЗ: результат матча 14 сентября 2025, счет 3:0, 10-й тур Первой лиги 2025/2026

«Ротор» разгромил «КАМАЗ» в матче Первой лиги
Комментарии

Волгоградский «Ротор» одержал победу над челнинским «КАМАЗом» в матче 10-го тура Лиги Pari. Встреча, которая прошла на «Волгоград Арене», завершилась со счётом 3:0.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
3 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Давидян – 34'     2:0 Сафронов – 50'     3:0 Хохлачёв – 69'    

Голы забили Давид Давидян (34-я минута), Илья Сафронов (50-я минута) и Александр Хохлачёв (69-я минута).

«Ротор» под руководством Дениса Бояринцева набрал 20 очков и идёт третьим в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ», который возглавляет Ильдар Ахметзянов, с 18 очками располагается на пятой строчке. Лидирует костромской «Спартак» (23).

В следующем туре 20 сентября «Ротор» сыграет с «Уралом» в Екатеринбурге, «КАМАЗ» в этот же день дома встретится с ярославским «Шинником».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
