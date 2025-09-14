«Ротор» разгромил «КАМАЗ» в матче Первой лиги

Волгоградский «Ротор» одержал победу над челнинским «КАМАЗом» в матче 10-го тура Лиги Pari. Встреча, которая прошла на «Волгоград Арене», завершилась со счётом 3:0.

Голы забили Давид Давидян (34-я минута), Илья Сафронов (50-я минута) и Александр Хохлачёв (69-я минута).

«Ротор» под руководством Дениса Бояринцева набрал 20 очков и идёт третьим в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ», который возглавляет Ильдар Ахметзянов, с 18 очками располагается на пятой строчке. Лидирует костромской «Спартак» (23).

В следующем туре 20 сентября «Ротор» сыграет с «Уралом» в Екатеринбурге, «КАМАЗ» в этот же день дома встретится с ярославским «Шинником».