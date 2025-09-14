Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, состоялись три матча 10-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч 10-го тура Первой лиги 14 сентября:

«СКА-Хабаровск» – «Челябинск» — 1:1;

«Сокол» – «Шинник» — 0:0;

«Ротор» – «КАМАЗ» — 3:0.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет костромской «Спартак». Команда набрала 23 очка за 10 матчей. На второй строчке располагается воронежский «Факел» (22). Места в зоне стыковых встреч за выход в Мир РПЛ занимают волгоградский «Ротор» (20) и екатеринбургский «Урал» (20). В зоне вылета находятся «Торпедо» (6) и «Чайка» (6). Замыкает турнирную таблицу саратовский «Сокол», который набрал пять очков.