«Ливерпуль» после победы над «Бёрнли» установил историческое достижение в АПЛ

«Ливерпуль» стал первой командой в истории, выигравшей четыре матча подряд в английской Премьер-лиге благодаря голам, забитым после 80-й минуты, сообщается в телеграм-канале Opta Sport. Сегодня, 14 сентября, команда обыграла «Бёрнли» в матче 4-го тура АПЛ благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти на 90+5-й минуте.

Предыдущие матчи текущего сезона чемпионата Англии «Ливерпуль» также выигрывал благодаря голам в концовках: 4:2 с «Борнмутом» (победный мяч Федерико Кьезы на 88-й минуте), 3:2 с «Ньюкаслом» (мяч Рио Нгумохи на 90+10-й минуте) и 1:0 с «Арсеналом» (гол Доминика Собослаи на 83-й минуте).

«Ливерпуль» под руководством Арне Слота выиграл четвёртый матч на старте АПЛ и с 12 очками идёт первым в турнирной таблице. «Бёрнли», который возглавляет Скотт Паркер, располагается на 17-й строчке с тремя очками.

В следующем туре 20 сентября «Ливерпуль» примет «Эвертон», «Бёрнли» в этот же день сыграет дома с «Ноттингем Форест».