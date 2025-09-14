«Зенит» набрал 0,21 xG с «Балтикой», лишь дважды в 218 матчах РПЛ при Семаке было меньше

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 0,21 xG в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:0). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, лишь в 2 матчах РПЛ из 218 под руководством главного тренера Сергея Семака показатель ожидаемых голов сине-бело-голубых был ниже: в 2019 году с «Ростовом» (0,1 xG) и в 2025-м — с московским «Спартаком» (0,13 xG).

В активе санкт-петербургского «Зенита» теперь 13 очков. После восьми матчей сине-бело-голубые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.