«Балтика» продлила серию без поражений в РПЛ до восьми матчей

«Балтика» сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и продлила свою беспроигрышную серию в турнире до восьми игр.

Ранее по ходу текущего розыгрыша чемпионата России балтийцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1), разгромили «Спартак» (3:0), одолели «Оренбург» (3:2), не выявили победителя во встрече с «Крыльями Советов» (1:1), с аналогичным результатом завершили встречу с «Локомотивом» (1:1), а также обыграли «Сочи» и «Акрон» со счётом 2:0.

Команда из Калининграда располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в активе. В 9-м туре «Балтика» примет на своём поле «Ростов» 21 сентября.