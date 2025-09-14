Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» продлила серию без поражений в РПЛ до восьми матчей

«Балтика» продлила серию без поражений в РПЛ до восьми матчей
Комментарии

«Балтика» сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и продлила свою беспроигрышную серию в турнире до восьми игр.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Ранее по ходу текущего розыгрыша чемпионата России балтийцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1), разгромили «Спартак» (3:0), одолели «Оренбург» (3:2), не выявили победителя во встрече с «Крыльями Советов» (1:1), с аналогичным результатом завершили встречу с «Локомотивом» (1:1), а также обыграли «Сочи» и «Акрон» со счётом 2:0.

Команда из Калининграда располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в активе. В 9-м туре «Балтика» примет на своём поле «Ростов» 21 сентября.

Материалы по теме
Роман Шаронов: «Балтика» — одна из команд, которая может высоко подняться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android