Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: жду от «Балтики» даже большего, они будут «холодным душем» для всех

Валерий Непомнящий: жду от «Балтики» даже большего, они будут «холодным душем» для всех
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о ничьей между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом» (0:0) в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Я жду от «Балтики» даже большего, чем сейчас. Видно, что немного потерян игровой тонус. Двигались, прессинговали, но в завершении не получается. Но оно совершенствуется, когда играешь с таким сопротивлением, как у «Зенита». Но петербуржцы, что жаль, на сегодняшний день не конкуренты за чемпионство. Потенциал у «Зенита» намного больше того, что команда показывает сейчас. А «Балтика» так и будет для всех «холодным душем». Видим их результаты с топ-клубами. Талалаев здесь ни при чём. Шутка! «Балтика» — абсолютно тренерская команда, а Андрей — один из лучших тренеров на этом отрезке сезона», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Балтика» набрала 16-е очко в восьмом матче в РПЛ-2025/2026. Калининградская команда поднялась на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. В активе санкт-петербургского «Зенита» теперь 13 очков. Сине-бело-голубые располагаются на шестой строчке.

Материалы по теме
«Зенит» без бразильских звёзд еле ушёл от «Балтики»! В концовке спас только вратарь. Видео
Видео
«Зенит» без бразильских звёзд еле ушёл от «Балтики»! В концовке спас только вратарь. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android