Валерий Непомнящий: жду от «Балтики» даже большего, они будут «холодным душем» для всех

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о ничьей между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом» (0:0) в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков.

«Я жду от «Балтики» даже большего, чем сейчас. Видно, что немного потерян игровой тонус. Двигались, прессинговали, но в завершении не получается. Но оно совершенствуется, когда играешь с таким сопротивлением, как у «Зенита». Но петербуржцы, что жаль, на сегодняшний день не конкуренты за чемпионство. Потенциал у «Зенита» намного больше того, что команда показывает сейчас. А «Балтика» так и будет для всех «холодным душем». Видим их результаты с топ-клубами. Талалаев здесь ни при чём. Шутка! «Балтика» — абсолютно тренерская команда, а Андрей — один из лучших тренеров на этом отрезке сезона», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Балтика» набрала 16-е очко в восьмом матче в РПЛ-2025/2026. Калининградская команда поднялась на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. В активе санкт-петербургского «Зенита» теперь 13 очков. Сине-бело-голубые располагаются на шестой строчке.