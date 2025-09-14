«Умирайте с этим руководством». Балахнин — о нежелании фанатов «Ростова» видеть Саввиди

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что нынешнее руководство жёлто-синих должно уйти в отставку в случае покупки клуба бизнесменом Иваном Саввиди. Ранее сообщалось, что 15 сентября Иван Саввиди намерен вылететь в Ростов, чтобы обсудить покупку клуба с губернатором области Юрием Слюсарём. Бизнесмен хочет приобрести 75% акций клуба.

— Болельщики «Ростова» хотят, чтобы нынешнее руководство во главе с Арутюнянцем осталось. Насколько они могут повлиять на эту ситуацию?

— Болельщики всегда важны, команды существуют для них. Но я не знаю, зачем это болельщикам? Это же путь в никуда. Если перезагружаться, надо перезагружаться. Если нет, то не трогайте, пусть это руководство и работает. Умирайте вместе, так сказать. Это нужно понимать всем, в том числе и болельщикам. Конечно, эта перезагрузка делается для болельщиков. Иначе клуб не вылезет.

«Ростов», может быть, ещё поздно кидается что-то менять. «Сочи» перезагружается, «Нижний Новгород» перезагрузился. А мы идём по наклонной плоскости. Если вовремя не начать перезагружаться, то что же будет… Ну, как вы соедините [Саввиди и нынешнее руководство]? Это будет лебедь, рак да щука. Зачем? — приводит слова Балахнина Legalbet.

Саввиди с июля 2002 по июль 2005 года занимал пост президента «Ростова». В 2012-м миллиардер приобрёл контрольный пакет акций греческого ПАОКа.

«Ростов» в сезоне-2025/26 занимает 15-е место в таблице МИР Российской Премьер-Лиги, набрав пять очков в семи турах.