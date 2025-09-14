Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Нино: встречаться с «Балтикой» никогда не бывает просто

Игрок «Зенита» Нино: встречаться с «Балтикой» никогда не бывает просто
Защитник «Зенита» Нино дал комментарий касательно ничьей в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Мы знали, что будет непростая игра. Встречаться с «Балтикой» никогда не бывает просто. С одной стороны, я очень рад, что мы завершили матч без пропущенного мяча. Набранный балл поможет нам в борьбе в чемпионате. Были определённые сложности в игре, поэтому получился такой результат. Мы хотели победить. Идеальным результатом была бы только победа, но всегда нужно искать что‑то хорошее», — сказал Нино в эфире «Матч ТВ».

В 9-м туре «Балтика» примет дома «Ростов», а «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром». Обе игры пройдут в воскресенье, 21 сентября.

Комментарии
