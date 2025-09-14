«Ростов» — ЦСКА: Кучаев открыл счёт в матче РПЛ после ошибки Акинфеева

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:0 в пользу ростовчан.

На седьмой минуте отличился Константин Кучаев. Он забил гол ударом из штрафной площади после того, как Игорь Акинфеев, разыгрывая мяч от ворот, отдал ему передачу.

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», который заработал 16 очков в восьми играх. Замыкает тройку лидеров «Балтика» с 16 очками после восьми игр. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Ростов» (5).