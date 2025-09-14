Скидки
Главная Футбол Новости

Андрей Талалаев прокомментировал ничью «Балтики» с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о ничьей своих подопечных с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Поблагодарил ребят, очень хорошая самоотдача, борьба. Качество игры в первом тайме устроило, во втором не получилось сыграть так, как планировали. Есть несколько причин. Одна из них — стали охранять «Зенит», каждое единоборство в прессинге стало свистеться фолами, пришлось отказаться от активного прессинга и играть другую модель. У нас были свои моменты, но жалко, что ребята их не реализовали.

«Зенит» — очень хорошая команда, индивидуального мастерства вагон, но нам удалось заставить их играть в футбол, который мы хотели. Не так много было комбинаций. По нашему состоянию очень хотелось бы победить, но, если реально оценивать, ровно год назад мы были шестые в Первой лиге и смотрели вперёд с надеждой. Сейчас смотрим с уверенностью», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

«Балтика» набрала 16-е очко в восьмом матче в РПЛ-2025/2026. Калининградская команда поднялась на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. В активе санкт-петербургского «Зенита» теперь 13 очков. Сине-бело-голубые располагаются на шестой строчке.

