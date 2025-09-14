«Наши атакующие действия, конечно… Не получилось в атаке». Семак — о ничьей с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о гостевой ничьей с калининградской «Балтикой» в матче 8-го тура Мир РПЛ. Встреча на «Ростех Арене» завершилась со счётом 0:0.

— Игра, как и предполагалось, была очень эмоциональной, было много борьбы, длинных передач, подборов, мало голевых моментов. Думаю, что «Балтика» сыграла хорошо, так, как она играет, в свою силу — использовала свои сильные качества: длинные передачи, подбор, давление. Мы, в свою очередь, очень часто ошибались в простых ситуациях, и наши атакующие действия сегодня, конечно… Не получилось у нас в атаке. Многое не получалось — где-то не хватало скорости, не хватало качества. В общем, думаю, не лучшая наша игра. Будем готовиться к следующему матчу. К сожалению, нам нужно приводить в общий тонус, общий баланс наших игроков, тех, кто приехал, вернулся из сборных, потому что им очень сложно. Но они молодцы.

— Скажите, пожалуйста, в конце игры жёлтую карточку кому-то показали. Кому и за что, не знаете?

— Вопрос к арбитру. Не знаю. Наверное, Виллиаму [де Оливейре], но точно не могу сказать.

— Показалось, что с самого начала «Зенит» достаточно долго разыгрывал мяч во всех стандартных положениях, в том числе «от ворот». С чем это было связано и так ли это? И с чем была связана двойная замена и перестроение в перерыве?

— У нас не было перестроения никакого. А замены были связаны с тем, что и Андрей Мостовой не попал в игру, и от Лусиано мы ждали большего. Связано это было с тем, что те переходы, длинные атаки, подборы — здесь не хватало нам игрока. Поэтому Юра Горшков вышел, а Максим, по сути, играл второго форварда. Здесь с этой точки зрения проблем меньше стало, но в атаке мы тоже не добавили, к сожалению. Что касается ударов от ворот, то все команды так разыгрывают. Мы начинаем, «Балтика» выбивает — тоже долго выходят все из ворот. Вратарь ждёт, пока все игроки выйдут, выбьет. Думаю, по времени то же самое. Нам нужно занять позиции для того, чтобы начинать от ворот через передачи, — приводит слова Семака сайт «Зенита».