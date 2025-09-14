Скидки
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Ланс: результат матча 14 сентября, счет 2:0, 4-й тур Лиги 1 2025/2026

«ПСЖ» победил «Ланс» с дублем Баркола, Кварацхелия был заменён из-за травмы на 30-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лансом». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Победу со счётом 2:0 праздновали действующие чемпионы страны.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 0
Ланс
Ланс
1:0 Баркола – 15'     2:0 Баркола – 51'    

На 15-й минуте нападающий Брэдли Баркола с передачи хавбека Витиньи открыл счёт. На 30-й минуте грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия получил травму и был заменён. На 51-й минуте Баркола оформил дубль, вновь поразив ворота с передачи Витиньи. На 57-й и 70-й минутах поле из-за травм покинули также полузащитник Ли Кан Ин и защитник Лукас Бералдо.

Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 12 очками в четырёх играх. В активе «Ланса» осталось шесть набранных очков.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2926
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Комментарии
