«ПСЖ» победил «Ланс» с дублем Баркола, Кварацхелия был заменён из-за травмы на 30-й минуте

Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лансом». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Победу со счётом 2:0 праздновали действующие чемпионы страны.

На 15-й минуте нападающий Брэдли Баркола с передачи хавбека Витиньи открыл счёт. На 30-й минуте грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия получил травму и был заменён. На 51-й минуте Баркола оформил дубль, вновь поразив ворота с передачи Витиньи. На 57-й и 70-й минутах поле из-за травм покинули также полузащитник Ли Кан Ин и защитник Лукас Бералдо.

Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 12 очками в четырёх играх. В активе «Ланса» осталось шесть набранных очков.