Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед: результат матча 14 сентября 2025, счет 3:0, 4-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ, Холанд оформил дубль
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «горожан». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

На 18-й минуте Фил Фоден открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. Эрлинг Холанд на 53-й минуте удвоил преимущество хозяев поля, а на 68-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Манчестер Сити» с шестью очками находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «горожане» сыграют с «Арсеналом» в гостях 21 сентября, «красные дьяволы» 20 сентября примут на своём поле «Челси».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Гвардиола: с тех пор как я пришёл, «Манчестер Сити» всегда был сильнее «Манчестер Юнайтед»
