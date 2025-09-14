«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ, Холанд оформил дубль

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «горожан». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор.

На 18-й минуте Фил Фоден открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. Эрлинг Холанд на 53-й минуте удвоил преимущество хозяев поля, а на 68-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Манчестер Сити» с шестью очками находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «горожане» сыграют с «Арсеналом» в гостях 21 сентября, «красные дьяволы» 20 сентября примут на своём поле «Челси».