Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Игрок «Балтики» Саусь: немного расстроен из-за ничьей с «Зенитом», мы были близки к победе

Аудио-версия:
Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь прокомментировал ничью с «Зенитом» (0:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Очень сильно хотелось сыграть с «Зенитом». К сожалению, сегодня не получилось выиграть, хотя для этого было очень много шансов. В первом тайме не хватило конкретного завершения, ударов в створ. Во втором тайме тоже было пару убойных моментов, но не смогли забить.

Будем работать, надеюсь, в следующих матчах сможем забить свои голы. Судя по моментам, мы скорее потеряли два очка. После игры есть небольшое расстройство, мы были близки к победе», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В 9-м туре «Балтика» примет дома «Ростов», а «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром». Обе игры пройдут в воскресенье, 21 сентября.

