Видео: результативная ошибка Игоря Акинфеева в матче «Ростова» и ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев допустил результативную ошибку в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Ростовом», отдав передачу Константину Кучаеву в эпизоде с первым голом на седьмой минуте. Встреча проходит в эти минуты, «Ростов» выигрывает со счётом 1:0.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается «Балтика», которая заработала 16 очков в восьми играх. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 16 очками после восьми игр. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Ростов» (5).