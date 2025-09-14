Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» — ЦСКА: Гаич удалён на 43-й минуте матча РПЛ

«Ростов» — ЦСКА: Гаич удалён на 43-й минуте матча РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:0 в пользу ростовчан.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

На 43-й минуте красную карточку после просмотра VAR получил защитник ЦСКА Милан Гаич. Футболист ударил локтем в горло Давиду Семенчуку.

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается «Балтика», которая заработала 16 очков в восьми играх. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 16 очками после восьми игр. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Ростов» (5).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Видео: результативная ошибка Игоря Акинфеева в матче «Ростова» и ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android