Покинувший «Спартак» Медина забил в первом же матче за новый клуб в Саудовской Аравии
Бывший нападающий московского «Спартака» Хесус Медина забил первый гол за «Дамак» в дебютном матче за свой новый клуб. В матче 2-го тура саудовской Про-Лиги команда Медины принимает на своём поле «Неом». На момент написания новости счёт 1:1.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 2-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:50 МСК
Дамак
Хамис-Мушайт
Окончен
1 : 2
Неом
0:1 Ляказетт – 30' 1:1 Медина – 49' 1:2 Ляказетт – 83'
Хесус Медина сравнял счёт на 49-й минуте с передачи полузащитника Валентина Вады. Ранее, на 30-й минуте, счёт в матче открыл французский нападающий Александр Ляказетт.
Медина перебрался в «Дамак» из «Спартака» в субботу, 6 сентября. По данным СМИ, парагваец присоединился к новой команде в статусе свободного агента. Летом 2023 года красно-белые заплатили московскому ЦСКА за трансфер нападающего € 6 млн.
