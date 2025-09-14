Покинувший «Спартак» Медина забил в первом же матче за новый клуб в Саудовской Аравии

Бывший нападающий московского «Спартака» Хесус Медина забил первый гол за «Дамак» в дебютном матче за свой новый клуб. В матче 2-го тура саудовской Про-Лиги команда Медины принимает на своём поле «Неом». На момент написания новости счёт 1:1.

Хесус Медина сравнял счёт на 49-й минуте с передачи полузащитника Валентина Вады. Ранее, на 30-й минуте, счёт в матче открыл французский нападающий Александр Ляказетт.

Медина перебрался в «Дамак» из «Спартака» в субботу, 6 сентября. По данным СМИ, парагваец присоединился к новой команде в статусе свободного агента. Летом 2023 года красно-белые заплатили московскому ЦСКА за трансфер нападающего € 6 млн.