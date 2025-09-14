У «Манчестер Юнайтед» всего одна победа в четырёх турах АПЛ

«Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:3 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, у «красных дьяволов» лишь одна победа в четырёх стартовых турах текущего розыгрыша чемпионата Англии.

Ранее по ходу сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» (0:1), сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) и переиграл «Бёрнли» (3:2). В следующем туре «красные дьяволы» 20 сентября примут на своём поле «Челси».

«Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. По итогам прошлого сезона «МЮ» финишировал на 15-м месте в АПЛ.