Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
У «Манчестер Юнайтед» всего одна победа в четырёх турах АПЛ

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:3 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, у «красных дьяволов» лишь одна победа в четырёх стартовых турах текущего розыгрыша чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

Ранее по ходу сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» (0:1), сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) и переиграл «Бёрнли» (3:2). В следующем туре «красные дьяволы» 20 сентября примут на своём поле «Челси».

«Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. По итогам прошлого сезона «МЮ» финишировал на 15-м месте в АПЛ.

Комментарии
