«Слава богу, что мы не пропустили». Вратарь «Зенита» Адамов — о ничьей с «Балтикой»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о ничьей с «Балтикой» (0:0) в матче 8-го тура Мир РПЛ.

— Денис, боевая ничья в Калининграде. Подведите, пожалуйста, итоги встречи с «Балтикой».

— На самом деле после игры трудно подвести, все расстроены, потому что не удалось взять три очка. Тем не менее соперник несколько моментов опасных создал, и слава богу, что мы не пропустили.

— Насколько ваши личные ожидания от матча совпали с реальностью? Речь не о результате, а о рисунке игры и борьбе на поле.

— Думаю, совпали, потому что мы ожидали такую игру. Как и сегодня, так и в прошлых играх смотрели, что соперник очень агрессивно играет — строго в обороне, строго в атаке. Всё как ожидали, так и получилось.

— 0 голов у хозяев — во многом ваша заслуга. Какое из своих спасений отметите особенно?

— Трудно отметить. Пусть будет на последних минутах.

— С вашим однофамильцем обсудили этот момент?

— Ну так, пробежались. Думаю, в дальнейшем на теории разберём подробнее.

— Защитив ворота, вы обычно что-то громко кричите, что-то духоподъёмное. Это адресовано партнёрам или себе?

— На самом деле по-разному всегда, просто выплеск эмоций. Не знаю, как-то давно повелось, ещё со школы, и я этому следую.

— Болельщики переживают, цело ли ребро Адамова после столкновения с Бевеевым.

— В целом нормально всё. Просто немножко вспылил, потому что опасно, когда вверх выпрыгиваешь и в тебя врезаются. При падении ты не контролируешь ситуацию, и это немножко опасно выглядело. Поэтому немножко вскипел. После игры подошли, друг другу руки пожали, поговорили. Всё нормально, — приводит слова Адамова сайт «Зенита».