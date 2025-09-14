Милан Гаич получил красную за удар локтем в горло Семенчуку в матче «Ростов» — ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич был удалён с поля на 43-й минуте матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» за удар локтем в горло защитнику хозяев поля Давиду Семенчуку. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу жёлто-синих. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Главный арбитр матча Сергей Карасёв показал красную карточку сербскому защитнику после просмотра VAR. В качестве причины удаления было названо агрессивное поведение игрока армейцев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Милан Гаич выступает за ЦСКА с лета 2022 года. За это время на его счету 122 матча, девять голов и девять результативных передач в составе армейцев. Удаление в игре с «Ростовом» стало для него вторым в РПЛ.