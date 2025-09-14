Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милан Гаич получил красную за удар локтем в горло Семенчуку в матче «Ростов» — ЦСКА

Милан Гаич получил красную за удар локтем в горло Семенчуку в матче «Ростов» — ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич был удалён с поля на 43-й минуте матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» за удар локтем в горло защитнику хозяев поля Давиду Семенчуку. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу жёлто-синих. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

Главный арбитр матча Сергей Карасёв показал красную карточку сербскому защитнику после просмотра VAR. В качестве причины удаления было названо агрессивное поведение игрока армейцев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Милан Гаич выступает за ЦСКА с лета 2022 года. За это время на его счету 122 матча, девять голов и девять результативных передач в составе армейцев. Удаление в игре с «Ростовом» стало для него вторым в РПЛ.

Материалы по теме
«Ростов» прервал впечатляющую серию ЦСКА! Неожиданное завершение тура РПЛ
Live
«Ростов» прервал впечатляющую серию ЦСКА! Неожиданное завершение тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android