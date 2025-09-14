Скидки
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Из воды нельзя сделать масло». Елагин — о поражении «МЮ» от «Ман Сити»

Известный комментатор Александр Елагин отреагировал на результат матча 4-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

«Всё закономерно. Из воды нельзя сделать масло, а из ртути (если у тебя нет Философского камня) – золота. Старания одного Мбемо явно недостаточно, чтобы одолеть или хотя бы не проиграть такой машине (пусть и ещё неотлаженной), как «Сити» вечного перфекциониста по имени Пеп.

Как вовремя каталонец перехватил Доннарумму у «красных дьяволов», который добавил «горожанам» недостающей уверенности в обороне. Мне очень симпатичен талантливый Траффорд, но итальянцу он явно проигрывает в харизме, а это очень важный элемент в мозаике, которую складывает Гвардиола в сегодняшнем «Сити».

Пусть игра ещё не сбалансирована, нет в середине дирижёра (Рейндерс старается отчаянно, но пока ему до «Рыжего» как до Луны). Поэтому так важна уверенность обороны, чтобы, оттолкнувшись от неё, как от трамплина, броситься в разящую контратаку, болезненную силу которой сполна ощутила сегодня защита гостей.

Аморим, как мне представляется, является заложником своих тактических догм. Трудно предъявить претензии к игрокам высокого класса, которые просто теряются в непонятных построениях португальца. Старания – много, искры летят! КПД атак практически на нуле. Провалы в обороне обусловлены не только потерей концентрации футболистов (это слишком лёгкое объяснение), они вызваны, судя по всему, непониманием ими тактических изысков Аморима. Сэр Рэтклифф, когда его показали на трибуне «Этихада», излучал только одно желание – обязательно выпить после увиденного. Нет – напиться!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ, Холанд оформил дубль
