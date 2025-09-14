«Сассуоло» минимально обыграл «Лацио» в матче Серии А

Завершился матч 3-го тура Серии А, в котором играли «Сассуоло» и римский «Лацио». Победу со счётом 1:0 одержали футболисты «нероверди». Встреча состоялась на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия). В качестве главного арбитра матча выступил Париде Тремолада (Италия).

Единственный гол в этой встрече забил Алиу Фадера на 70-й минуте.

После этой игры «Сассуоло» располагается на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства с тремя очками в активе, «Лацио» находится на 13-й строчке, у команды также три очка.

В следующем туре «нероверди» 21 сентября в гостях сыграют с «Интером», «бьянкочелести» в тот же день примут на своём поле «Рому».