«Сассуоло» минимально обыграл «Лацио» в матче Серии А
Завершился матч 3-го тура Серии А, в котором играли «Сассуоло» и римский «Лацио». Победу со счётом 1:0 одержали футболисты «нероверди». Встреча состоялась на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия). В качестве главного арбитра матча выступил Париде Тремолада (Италия).
Италия — Серия А . 3-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим
1:0 Фадера – 70'
Единственный гол в этой встрече забил Алиу Фадера на 70-й минуте.
После этой игры «Сассуоло» располагается на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства с тремя очками в активе, «Лацио» находится на 13-й строчке, у команды также три очка.
В следующем туре «нероверди» 21 сентября в гостях сыграют с «Интером», «бьянкочелести» в тот же день примут на своём поле «Рому».
Комментарии
