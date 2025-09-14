Скидки
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
«Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в АПЛ по очкам с момента назначения Аморима

«Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в АПЛ по очкам с момента назначения Аморима
Аудио-версия:
«Манчестер Юнайтед» является худшей командой английской Премьер-лиги по числу набранных очков без учёта вылетевших и поднявшихся в АПЛ клубов с момента назначения на пост главного тренера «красных дьяволов» португальца Рубена Аморима. За этот период у команды 31 очко. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

Матч с «Манчестер Сити» (0:3) в 4-м туре АПЛ стал для Аморима 31-м во главе «Юнайтед». Специалист работает в клубе с 11 ноября 2024 года. Тройку лучших команд английской Премьер-лиги за этот период составляют «Ливерпуль» (68 очков), «Арсенал» (64) и «Челси» (58).

Фото: Телеграм-канал Opta Sports

Второй худшей командой среди постоянных участников АПЛ за рассматриваемый период является «Тоттенхэм», также набравший 31 очко, но у подопечных Аморима хуже разница забитых и пропущенных мячей — минус 13. У лондонцев — минус четыре.

