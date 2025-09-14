Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат Англии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 14 сентября, завершился 4-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 4-го тура английской Премьер-лиги:

Суббота, 13 сентября

«Арсенал» — «Ноттингем Форест» — 3:0;

«Фулхэм» — «Лидс» — 1:0;

«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» — 1:0;

«Кристал Пэлас» — «Сандерленд» — 0:0;

«Эвертон» — «Астон Вилла» — 0:0;

«Борнмут» — «Брайтон» — 2:1;

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» — 0:3;

«Брентфорд» — «Челси» — 2:2.

Воскресенье, 14 сентября

«Бёрнли» — «Ливерпуль» — 0:1;

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 3:0.

После четырёх туров первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Ливерпуль», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Арсенал» (9), тройку лидеров замыкает «Тоттенхэм» (9).