Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Англии по футболу 2025/2026: результаты матчей 4-го тура, турнирная таблица

Чемпионат Англии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 сентября, завершился 4-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 4-го тура английской Премьер-лиги:

Суббота, 13 сентября

«Арсенал» — «Ноттингем Форест» — 3:0;
«Фулхэм» — «Лидс» — 1:0;
«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» — 1:0;
«Кристал Пэлас» — «Сандерленд» — 0:0;
«Эвертон» — «Астон Вилла» — 0:0;
«Борнмут» — «Брайтон» — 2:1;
«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» — 0:3;
«Брентфорд» — «Челси» — 2:2.

Воскресенье, 14 сентября

«Бёрнли» — «Ливерпуль» — 0:1;
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 3:0.

После четырёх туров первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Ливерпуль», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Арсенал» (9), тройку лидеров замыкает «Тоттенхэм» (9).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Доннарумма уверенно дебютировал в АПЛ! «Сити» легчайше вынес «Юнайтед»
Доннарумма уверенно дебютировал в АПЛ! «Сити» легчайше вынес «Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android