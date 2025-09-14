«Мир боли в Манчестере». Денис Казанский — о поражении «МЮ» от «Ман Сити»

Футбольный комментатор Денис Казанский прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

«Говорить тут особо и нечего. Мир боли в Манчестере. Как-то буднично и без каких-либо иллюзий. Хотя, может быть, и кликнуло, если бы Доннарумма мяч не вытащил от Мбемо. Но это была бы эмоция. А не закономерность.

«Сити» сыграл на таком спокойствии. Как показатель — шикарный Хусанов. Просто выдающийся качественный матч. С запасом. И это «Сити» проблемный. Который разобрал Франк и «Брайтон». Но на фоне такого «МЮ» «Сити» выглядит не просто здоровым, а всяческим претендентом.

Может, Аморим и прав, что не бросил под танк Ламменса. А может, это бы добавило… А вот чего? Сейчас всё, что окружает игру «Юнайтед», иррационально. Нет никакой логики и надежды на футбольный путь. Очки нужно добывать мытьем, катаньем, хотя бы как-то. Потому что по-футбольному не получается.

Впереди долгий, длинный сезон… Пока нет даже и намека на «Good days are coming». Просто лозунг акварелью, которая легко смывается дождём реальности», — написал Казанский в телеграм-канале.