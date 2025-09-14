Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мир боли в Манчестере». Денис Казанский — о поражении «МЮ» от «Ман Сити»

«Мир боли в Манчестере». Денис Казанский — о поражении «МЮ» от «Ман Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Денис Казанский прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

«Говорить тут особо и нечего. Мир боли в Манчестере. Как-то буднично и без каких-либо иллюзий. Хотя, может быть, и кликнуло, если бы Доннарумма мяч не вытащил от Мбемо. Но это была бы эмоция. А не закономерность.

«Сити» сыграл на таком спокойствии. Как показатель — шикарный Хусанов. Просто выдающийся качественный матч. С запасом. И это «Сити» проблемный. Который разобрал Франк и «Брайтон». Но на фоне такого «МЮ» «Сити» выглядит не просто здоровым, а всяческим претендентом.

Может, Аморим и прав, что не бросил под танк Ламменса. А может, это бы добавило… А вот чего? Сейчас всё, что окружает игру «Юнайтед», иррационально. Нет никакой логики и надежды на футбольный путь. Очки нужно добывать мытьем, катаньем, хотя бы как-то. Потому что по-футбольному не получается.

Впереди долгий, длинный сезон… Пока нет даже и намека на «Good days are coming». Просто лозунг акварелью, которая легко смывается дождём реальности», — написал Казанский в телеграм-канале.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ, Холанд оформил дубль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android