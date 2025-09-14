ЦСКА проиграл «Ростову» и потерпел первое поражение в этом сезоне РПЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от «Ростова» в матче 8-го тура Мир РПЛ. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 1:0.

На седьмой минуте отличился Константин Кучаев после результативной ошибки Игоря Акинфеева. На 43-й минуте красную карточку получил Милан Гаич, на 84-й минуте поле покинул Матеус Алвес за две жёлтые карточки.

ЦСКА проиграл первый матч в сезоне РПЛ и с 15 очками идёт четвёртым в турнирной таблице. «Ростов» набрал восемь очков и располагается на 11-й строчке.

В следующем матче 22 сентября команда Фабио Челестини сыграет на выезде с «Сочи». «Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, днём ранее встретится в гостях с «Балтикой».