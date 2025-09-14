Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ростов — ЦСКА: результат матча 14 сентября, счет 1:0, 8-й тур РПЛ 2025/2026

ЦСКА проиграл «Ростову» и потерпел первое поражение в этом сезоне РПЛ
Комментарии

Московский ЦСКА потерпел поражение от «Ростова» в матче 8-го тура Мир РПЛ. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

На седьмой минуте отличился Константин Кучаев после результативной ошибки Игоря Акинфеева. На 43-й минуте красную карточку получил Милан Гаич, на 84-й минуте поле покинул Матеус Алвес за две жёлтые карточки.

ЦСКА проиграл первый матч в сезоне РПЛ и с 15 очками идёт четвёртым в турнирной таблице. «Ростов» набрал восемь очков и располагается на 11-й строчке.

В следующем матче 22 сентября команда Фабио Челестини сыграет на выезде с «Сочи». «Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, днём ранее встретится в гостях с «Балтикой».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Ростов» прервал впечатляющую серию ЦСКА! Неожиданное завершение тура РПЛ
Live
«Ростов» прервал впечатляющую серию ЦСКА! Неожиданное завершение тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android