«Ростов» — ЦСКА: армейцы остались вдевятером в концовке матча РПЛ
Поделиться
В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:0 в пользу ростовчан.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'
На 84-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Матеус Алвес, он нарушил правила на Роналдо.
После восьми матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается «Балтика», которая заработала 16 очков в восьми играх. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 16 очками после восьми игр. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Ростов» (5).
Материалы по теме
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
21:42
-
21:42
-
21:39
-
21:30
-
21:21
-
21:17
-
21:17
-
21:06
-
20:58
-
20:47
-
20:47
-
20:33
-
20:26
-
20:25
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:53
-
19:49
-
19:44
-
19:40
-
19:37
-
19:35
-
19:28
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:07
-
19:03
-
19:00