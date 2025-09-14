«Ростов» — ЦСКА: армейцы остались вдевятером в концовке матча РПЛ

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:0 в пользу ростовчан.

На 84-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Матеус Алвес, он нарушил правила на Роналдо.

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается «Балтика», которая заработала 16 очков в восьми играх. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 16 очками после восьми игр. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Ростов» (5).