Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Аморим рассказал о причинах разгромного поражения в матче с «Ман Сити»

Тренер «МЮ» Аморим рассказал о причинах разгромного поражения в матче с «Ман Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на поражение своей команды в матче 4-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3).

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

«Взгляните на голы — мы могли их избежать. В этом и заключается вся разница. Мы можем играть лучше, особенно это касается эпизода со вторым голом. Мы могли всего этого не допустить. Наибольшая разница также заключалась в наших переходах между фазами игры, мы не забили. Во втором тайме соперник лучше сыграл в этом компоненте, что и привело к голу.

Мы способны проявлять себя лучше, несомненно, но, опять-таки, переходы между фазами: третий гол случился из-за недостатка сыгранности, игроки не знают, кто подберёт мяч, а соперник его подхватывает и забивает. В случае с первым мячом оппонент был окружён четырьмя игроками, в этом моменте мы могли бы проявить себя более решительно.

В таких играх необходимо быть безукоризненным, мы этого не показали. Досада всегда ощущается одинаково, поскольку с таким количеством моментов необходимо забивать голы. Перед следующей игрой нам необходимо поработать над многими моментами», — приводит слова Аморима BBC.

В следующем туре «красные дьяволы» 20 сентября примут на своём поле «Челси».

Материалы по теме
«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ, Холанд оформил дубль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android