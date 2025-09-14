Тренер «МЮ» Аморим рассказал о причинах разгромного поражения в матче с «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на поражение своей команды в матче 4-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3).

«Взгляните на голы — мы могли их избежать. В этом и заключается вся разница. Мы можем играть лучше, особенно это касается эпизода со вторым голом. Мы могли всего этого не допустить. Наибольшая разница также заключалась в наших переходах между фазами игры, мы не забили. Во втором тайме соперник лучше сыграл в этом компоненте, что и привело к голу.

Мы способны проявлять себя лучше, несомненно, но, опять-таки, переходы между фазами: третий гол случился из-за недостатка сыгранности, игроки не знают, кто подберёт мяч, а соперник его подхватывает и забивает. В случае с первым мячом оппонент был окружён четырьмя игроками, в этом моменте мы могли бы проявить себя более решительно.

В таких играх необходимо быть безукоризненным, мы этого не показали. Досада всегда ощущается одинаково, поскольку с таким количеством моментов необходимо забивать голы. Перед следующей игрой нам необходимо поработать над многими моментами», — приводит слова Аморима BBC.

В следующем туре «красные дьяволы» 20 сентября примут на своём поле «Челси».