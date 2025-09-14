«Ростов» прервал серию ЦСКА без поражений в РПЛ из 21 матча

«Ростов» одолел московский ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, прервав 21-матчевую беспроигрышную серию армейцев в чемпионате России. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Поражение от «Ростова» в 8-м туре стало для подопечных Фабио Челестини первым в сезоне-2025/2026 в РПЛ. Последнее поражение армейцев в чемпионате России состоялось 23 ноября 2024 года. В 16-м туре РПЛ сезона-2024/2025 ЦСКА уступил «Ростову» (1:2).

По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 набранными очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. «Ростов» заработал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку.