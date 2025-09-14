Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 14 сентября, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 14 сентября, календарь, таблица
Комментарии

В воскресенье, 14 сентября, состоялись три заключительных матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 14 сентября:

«Крылья Советов» — «Сочи» — 2:0;
«Балтика» — «Зенит» — 0:0;
«Ростов» — ЦСКА — 1:0.

После восьми туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», у которого 19 набранных очков. По 16 очков в своём активе имеют занимающие второе и третье места соответственно калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». В зоне вылета находятся «Акрон» и «Сочи», набравшие шесть и одно очко соответственно.

9-й тур РПЛ начнётся в субботу, 20 сентября.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Ростов» прервал впечатляющую серию ЦСКА! Неожиданное завершение тура РПЛ
Live
«Ростов» прервал впечатляющую серию ЦСКА! Неожиданное завершение тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android