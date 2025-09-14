Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 14 сентября, календарь, таблица

В воскресенье, 14 сентября, состоялись три заключительных матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 14 сентября:

«Крылья Советов» — «Сочи» — 2:0;

«Балтика» — «Зенит» — 0:0;

«Ростов» — ЦСКА — 1:0.

После восьми туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», у которого 19 набранных очков. По 16 очков в своём активе имеют занимающие второе и третье места соответственно калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». В зоне вылета находятся «Акрон» и «Сочи», набравшие шесть и одно очко соответственно.

9-й тур РПЛ начнётся в субботу, 20 сентября.