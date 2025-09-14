Скидки
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Мы замечательно проявили боевой дух». Тренер «Ман Сити» Гвардиола — о победе над «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о разгромной победе своей команды в матче 4-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

«Мы не ожидали такого старта сезона, и, разумеется, наши соперники очень сильны. Мы хотим быть рядом с ними и бороться за титулы. Мы замечательно проявили боевой дух, наши игроки очень горды собой, в такой особенный день они стараются проявить себя как можно лучше. Мы увидели радость наших болельщиков, это огромная привилегия.

Ещё многое нам предстоит улучшить. Пока что мы не та команда, какой хотим быть, но идём к этому шаг за шагом. Эта победа очень полезна для нас. В некоторых матчах мы создавали много моментов, в других же этого не получалось.

У «Манчестер Юнайтед» великолепные футболисты, в домашних матчах с ними нам приходится нелегко, на «Олд Траффорд» наши результаты лучше.

Фил Фоден сыграл замечательно. Он любит заходить в штрафную площадь, во время нашего последнего чемпионского сезона он был лучшим игроком Премьер-лиги. Он очень важен для нас. Вклад Эрлинга [Холанда] тоже невероятен: семь голов в двух матчах — не так уж и плохо», — приводит слова Гвардиолы BBC.

