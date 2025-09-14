Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 14 сентября, завершился 8-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

12 сентября, пятница:

«Рубин» — «Динамо» Махачкала — 1:0.

13 сентября, суббота:

«Пари НН» — «Оренбург» — 3:1;

«Динамо» Москва — «Спартак» — 2:2;

«Ахмат» — «Локомотив» — 1:1;

«Краснодар» — «Акрон» — 2:1.

14 сентября, воскресенье:

«Крылья Советов» — «Сочи» — 2:0;

«Балтика» — «Зенит» — 0:0;

«Ростов» — ЦСКА — 1:0.

После восьми туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», у которого 19 набранных очков. По 16 очков в своём активе имеют занимающие второе и третье места соответственно калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». В зоне вылета находятся «Акрон» и «Сочи», набравшие шесть и одно очко соответственно.