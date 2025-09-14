Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Автор гола в ворота ЦСКА Кучаев высказался о победе «Ростова» в 8-м туре РПЛ

Автор гола в ворота ЦСКА Кучаев высказался о победе «Ростова» в 8-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о победе своей команды над ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

«Второй тайм дался тяжелее, нужно было играть более хладнокровно. Но мы не смогли этого сделать, если называть вещи своими именами. Слава богу, что удержали преимущество. Мы могли раньше решить исход игры и завершить её без нервов, но не получилось. Так как у ЦСКА высокие защитники пошли вперёд, ожидали, что они начнут играть длинными передачами, что будет непросто. ЦСКА хорошо играет вверху, — заявил Кучаев в эфире «Матч ТВ».

Кучаев забил единственный мяч в игре на седьмой минуте. По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 набранными очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. «Ростов» заработал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку.

Материалы по теме
Рекордная серия ЦСКА без поражений закончена! Всё решила редчайшая ошибка Акинфеева. Видео
Рекордная серия ЦСКА без поражений закончена! Всё решила редчайшая ошибка Акинфеева. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android