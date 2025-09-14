Автор гола в ворота ЦСКА Кучаев высказался о победе «Ростова» в 8-м туре РПЛ

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о победе своей команды над ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

«Второй тайм дался тяжелее, нужно было играть более хладнокровно. Но мы не смогли этого сделать, если называть вещи своими именами. Слава богу, что удержали преимущество. Мы могли раньше решить исход игры и завершить её без нервов, но не получилось. Так как у ЦСКА высокие защитники пошли вперёд, ожидали, что они начнут играть длинными передачами, что будет непросто. ЦСКА хорошо играет вверху, — заявил Кучаев в эфире «Матч ТВ».

Кучаев забил единственный мяч в игре на седьмой минуте. По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 набранными очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. «Ростов» заработал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку.