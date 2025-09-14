Валерий Масалитин объяснил причины поражения ЦСКА в матче с «Ростовом»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором «Ростов» переиграл армейцев со счётом 1:0.

«Изначально было ясно, что ЦСКА предстоит тяжёлая игра с «Ростовом», потому что очень много игроков было задействовано в своих сборных, вернулись в разных состояниях — перелёты, переезды. Отсюда неуверенная игра Кисляка, Алвеса, Облякова, от которых зависит вся игра ЦСКА впереди, не очень смотрелся и Круговой. А ещё, конечно, сказалось отсутствие Глебова — не хватало скорости в атаке, взрывных комбинаций. Даже после удаления ЦСКА смотрелся неплохо, старался контролировать мяч, но не хватало остроты», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.