Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Валерий Масалитин объяснил причины поражения ЦСКА в матче с «Ростовом»

Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором «Ростов» переиграл армейцев со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

«Изначально было ясно, что ЦСКА предстоит тяжёлая игра с «Ростовом», потому что очень много игроков было задействовано в своих сборных, вернулись в разных состояниях — перелёты, переезды. Отсюда неуверенная игра Кисляка, Алвеса, Облякова, от которых зависит вся игра ЦСКА впереди, не очень смотрелся и Круговой. А ещё, конечно, сказалось отсутствие Глебова — не хватало скорости в атаке, взрывных комбинаций. Даже после удаления ЦСКА смотрелся неплохо, старался контролировать мяч, но не хватало остроты», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

