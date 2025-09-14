Скидки
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Масалитин: Акинфеев не имеет права так ошибаться, как в матче с «Ростовом»

Масалитин: Акинфеев не имеет права так ошибаться, как в матче с «Ростовом»
Аудио-версия:
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался об ошибке голкипера армейцев Игоря Акинфеева в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1). Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

«Игрок с таким опытом, как Игорь Акинфеев, не имеет права так ошибаться. Естественно, это его ошибка, но потом он исправился во втором тайме — оставил ногу и среагировал на удар Голенкова в конце. А что касается удаления Гаича, ну отмахнулся, попал в грудь — жёлтая карточка. Там что, кровь пошла?» — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Единственный мяч в игре забил полузащитник «Ростова» Константин Кучаев на седьмой минуте. Армейцы завершали встречу с восемью полевыми игроками из-за удалений защитника Милана Гаича на 43-й минуте и полузащитника Матеуса Алвеса на 84-й.

