Чемпионат Германии по футболу 2025/2026: результаты матчей 3-го тура, турнирная таблица

Чемпионат Германии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 14 сентября, завершился 3-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 3-го тура Бундеслиги:

Пятница, 12 сентября

«Байер» — «Айнтрахт» — 3:1.

Суббота, 13 сентября

«Унион» — «Хоффенхайм» — 2:4;
«Майнц» — «РБ Лейпциг» — 0:1;
«Фрайбург» — «Штутгарт» — 3:1;
«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд — 0:2;
«Вольфсбург» — «Кёльн» — 3:3;
«Бавария» — «Гамбург» — 5:0.

Воскресенье, 14 сентября

«Санкт-Паули» — «Аугсбург» — 2:1;
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Вердер» — 0:4.

После трёх туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав девять очков. Второй идёт дортмундская «Боруссия» (7), тройку лучших замыкает «Кёльн» (7). На последней строчке располагается «Хайденхайм» без набранных очков.

