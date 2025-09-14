Тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал победу над ЦСКА в 8-м туре РПЛ

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о победе своих подопечных над московским ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

— Насколько «Ростову» сложно было справиться с давлением ЦСКА?

— Очень сложно. Хорошая команда не только в плане игроков, но и в плане идеи и тактики. Хорошо, что мы победили сегодня, это очень важный результат.

— В чём «Ростов» был хорош?

— Прессинговали хорошо. Особенно мне понравилась игра команды в обороне. Настоящие мужики сегодня были на поле, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 набранными очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. «Ростов» заработал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку.