Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал победу над ЦСКА в 8-м туре РПЛ

Аудио-версия:
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о победе своих подопечных над московским ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

— Насколько «Ростову» сложно было справиться с давлением ЦСКА?
— Очень сложно. Хорошая команда не только в плане игроков, но и в плане идеи и тактики. Хорошо, что мы победили сегодня, это очень важный результат.

— В чём «Ростов» был хорош?
— Прессинговали хорошо. Особенно мне понравилась игра команды в обороне. Настоящие мужики сегодня были на поле, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 набранными очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. «Ростов» заработал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку.

Новости. Футбол
Все новости

