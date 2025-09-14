«Фенербахче» под руководством Тедеско обыграл «Трабзонспор» в матче турецкой Суперлиги
«Фенербахче» под руководством бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско переиграл «Трабзонспор» в матче 5-го тура турецкой Суперлиги со счётом 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул).
Турция — Суперлига . 5-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Фенербахче
Стамбул
Окончен
1 : 0
Трабзонспор
Трабзон
1:0 Эн-Несири – 45'
Удаления: нет / Йокушлу – 20'
Единственный гол в этой встрече забил Юссеф Эн-Несири на 45-й минуте.
После этой игры «Фенербахче» с 10 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона турецкого первенства. «Трабзонспор» находится на третьей строчке, у команды также 10 очков.
В своей следующей встрече «Фенербахче» 17 сентября на домашнем поле сыграет с «Аланьяспором» в рамках перенесённого матча 1-го тура Суперлиги. «Трабзонспор» в 6-м туре дома примет «Газиантеп» 20 сентября.
Комментарии
