Салах вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 188-й гол в английской Премьер-лиге и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата. Египтянин забил победный мяч с пенальти в концовке матча 4-го тура АПЛ с «Бёрнли» (1:0).

Салах вышел на чистое четвёртое место по голам в АПЛ, обойдя Энди Коула. Третьим идёт Уэйн Руни (208 мячей), вторым – Гарри Кейн (213). Лучший бомбардир в истории АПЛ – Алан Ширер (260).

«Ливерпуль» под руководством Арне Слота выиграл четвёртый матч на старте АПЛ и с 12 очками идёт первым в турнирной таблице. «Бёрнли», который возглавляет Скотт Паркер, располагается на 17-й строчке с тремя очками.