Главная Футбол Новости

Салах вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Салах вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Комментарии

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 188-й гол в английской Премьер-лиге и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата. Египтянин забил победный мяч с пенальти в концовке матча 4-го тура АПЛ с «Бёрнли» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 90+5'    
Удаления: Угочукву – 84' / нет

Салах вышел на чистое четвёртое место по голам в АПЛ, обойдя Энди Коула. Третьим идёт Уэйн Руни (208 мячей), вторым – Гарри Кейн (213). Лучший бомбардир в истории АПЛ – Алан Ширер (260).

«Ливерпуль» под руководством Арне Слота выиграл четвёртый матч на старте АПЛ и с 12 очками идёт первым в турнирной таблице. «Бёрнли», который возглавляет Скотт Паркер, располагается на 17-й строчке с тремя очками.

«Ливерпуль» после победы над «Бёрнли» установил историческое достижение в АПЛ
