Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос, кого больше хотел бы видеть в своей команде, полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова или нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

— По данным Transfermarkt, Криштиану Роналду сегодня стоит столько же, сколько Алексей Батраков — € 12 млн. Если бы у вас были € 12 млн на покупку одного из этих двух футболистов, кого бы вы подписали и почему?

— Сперцяна. Батраков — классный футболист, я говорил об этом, но он пока растёт. А Сперцян уже зрелый игрок, который определяет игру чемпиона, и вчера лишний раз в этом убедились.

— Андрей Викторович, Криштиану Роналду там, не Сперцян. Батраков и Криштиану там были.

— Я бы купил Сперцяна, — сказал Талалаев на пресс-конференции.

В первых восьми турах Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил четыре гола и записал на свой счёт девять результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет € 25 млн.