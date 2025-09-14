Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев: Роналду или Батраков? Я бы купил Сперцяна

Талалаев: Роналду или Батраков? Я бы купил Сперцяна
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос, кого больше хотел бы видеть в своей команде, полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова или нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

— По данным Transfermarkt, Криштиану Роналду сегодня стоит столько же, сколько Алексей Батраков — € 12 млн. Если бы у вас были € 12 млн на покупку одного из этих двух футболистов, кого бы вы подписали и почему?
— Сперцяна. Батраков — классный футболист, я говорил об этом, но он пока растёт. А Сперцян уже зрелый игрок, который определяет игру чемпиона, и вчера лишний раз в этом убедились.

— Андрей Викторович, Криштиану Роналду там, не Сперцян. Батраков и Криштиану там были.
— Я бы купил Сперцяна, — сказал Талалаев на пресс-конференции.

В первых восьми турах Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил четыре гола и записал на свой счёт девять результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет € 25 млн.

Материалы по теме
«Зенит» без бразильских звёзд еле ушёл от «Балтики»! В концовке спас только вратарь. Видео
Видео
«Зенит» без бразильских звёзд еле ушёл от «Балтики»! В концовке спас только вратарь. Видео
Сперцян стал первым в «Краснодаре» по результативным действиям в РПЛ за всю историю клуба
Истории
Сперцян стал первым в «Краснодаре» по результативным действиям в РПЛ за всю историю клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android