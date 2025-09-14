«Аль-Наср» обыграл «Аль-Холуд» в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии
«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Холудом» в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча в Эр-Рияде завершилась со счётом 2:0.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 2-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Холуд
Ар-Расс
1:0 Мане – 52' 2:0 Мартинес – 81'
Голы забили Садио Мане (52-я минута) и Иньиго Мартинес (81-я минута). Криштиану Роналду отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.
«Аль-Наср» набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, «Аль-Холуд» без очков находится на 17-м месте.
В следующем туре 20 сентября «Аль-Наср» примет «Эр-Рияд», «Аль-Холуд» 18 сентября сыграет дома с «Дамаком».
В прошлом сезоне чемпионом Саудовской Аравии стал «Аль-Иттихад», «Аль-Наср» занял третье место.
