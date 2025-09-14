Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона в АПЛ с сезона-1992/1993

«Манчестер Юнайтед» разгромно уступил «Манчестер Сити» (0:3) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. В активе подопечных Рубена Аморима четыре очка — команда выдала худший старт розыгрыша чемпионата Англии с сезона-1992/1993. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

В четырёх стартовых матчах чемпионата сезона-1992/1993 «красные дьяволы» под руководством Алекса Фергюсона уступили «Шеффилд Юнайтед (1:2), «Эвертону» (0:3), сыграли вничью с «Ипсвич Таун» (1:1) и обыграли «Саутгемптон» (1:0). По итогам кампании манкунианцы стали чемпионами Англии.

Ранее по ходу текущего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» (0:1), сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) и переиграл «Бёрнли» (3:2). В следующем туре «красные дьяволы» 20 сентября примут на своём поле «Челси».