Гол Оздоева помог ПАОКу переиграть ОФИ в матче греческой Суперлиги
Завершился матч 3-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались ОФИ (Ираклион) и ПАОК (Салоники). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Апостолос Николаидис» (Афины, Греция).
Греция — Суперлига . 3-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 21:30 МСК
ОФИ
Ираклион
Окончен
1 : 2
ПАОК
Салоники
0:1 Оздоев – 10' 0:2 Пелькас – 24' 1:2 Нусс – 75'
Магомед Оздоев на 10-й минуте вывел гостей вперёд, Димитриос Пелькас на 24-й минуте удвоил преимущество команды. Тьяго Нусс на 75-й минуте отыграл один мяч ОФИ. Нападающий «орлов» Фёдор Чалов принял участие во втором тайме этой встречи, выйдя на замену на 67-й минуте.
После этой игры ОФИ находится на девятом месте в турнирной таблице греческого первенства, у команды три очка. ПАОК с девятью очками располагается на третьей строчке.
