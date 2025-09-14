Дебютный гол 40-летнего Модрича принёс «Милану» победу над «Болоньей» в Серии А

Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Болоньей». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Марченаро. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

На 55-й минуте травму получил голкипер миланской команды Мик Меньян. Его заменил подписанный в летнее трансферное окно Пьетро Терраччано. Единственный мяч в игре на 61-й минуте забил 40-летний полузащитник «Милана» Лука Модрич. Для хорватского новичка команды этот мяч стал первым в составе нового клуба.

«Милан» набрал шесть очков в трёх стартовых турах и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Болоньи» осталось три очка. Команда располагается на 13-й строчке.