Милан — Болонья: результат матча 14 сентября, счет 1:0, 3-й тур Серия А 2025/2026

Дебютный гол 40-летнего Модрича принёс «Милану» победу над «Болоньей» в Серии А
Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Болоньей». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Марченаро. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Италия — Серия А . 3-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Модрич – 61'    

На 55-й минуте травму получил голкипер миланской команды Мик Меньян. Его заменил подписанный в летнее трансферное окно Пьетро Терраччано. Единственный мяч в игре на 61-й минуте забил 40-летний полузащитник «Милана» Лука Модрич. Для хорватского новичка команды этот мяч стал первым в составе нового клуба.

«Милан» набрал шесть очков в трёх стартовых турах и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Болоньи» осталось три очка. Команда располагается на 13-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
