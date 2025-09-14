Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ренн — Лион: результат матча 14 сентября, счет 3:1, 4-й тур Лиги 1 2025/2026

«Ренн» вырвал победу на последних минутах матча Лиги 1 с «Лионом»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура Лиги 1, в котором встречались «Ренн» и «Лион». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Роазон Парк» (Ренн). В качестве главного арбитра матча выступил Рюдди Бюке (Амьен).

Франция — Лига 1 . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
3 : 1
Лион
Лион
0:1 Толиссо – 14'     1:1 Руо – 80'     2:1 Дескамп – 90+3'     3:1 Мейте – 90+5'    
Удаления: нет / Мортон – 75'

Корентин Толиссо на 14-й минуте вывел гостей вперёд. У «Лиона» на 75-й минуте красную карточку получил Тайлер Мортон. Антони Руо на 80-й минуте сравнял счёт. Автогол Реми Дескампа на 90+3-й минуте обеспечил хозяевам поля преимущество, а на 90+5-й минуте отличился Мохамед Кадер Мейте.

После этой игры «Ренн» с семью очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1, «Лион» с девятью очками находится на четвёртой строчке.

В следующем туре «Ренн» 20 сентября сыграет в гостях с «Нантом,» «Лион» 19 сентября примет на своём поле «Анже».

Материалы по теме
«ПСЖ» победил «Ланс» с дублем Баркола, Кварацхелия был заменён из-за травмы на 30-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android