Главная Футбол Новости

Фабио Челестини высказался о поражении ЦСКА от «Ростова» в 8-м туре РПЛ

Фабио Челестини высказался о поражении ЦСКА от «Ростова» в 8-м туре РПЛ
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился впечатлениями от проигранного матча с «Ростовом» (0:1) в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

— Мы часто теряли мячи в первой и второй трети поля, а когда ты теряешь мячи, то проигрываешь единоборства. Мы не играли с чёткими идеями и не сделали то, что планировали. Мы всегда должны быть готовы тактически, физически и психологически. Мы не играли так, как в последних матчах. Я видел огромное количество ошибок, которых раньше не видел.

— Почему у ЦСКА не пошла игра?
— Я объяснил это выше: ЦСКА не играл так, как в последних матчах. Очки в матче приносят соревнование, игра с энергетикой, коммуникация. Вместе с планом на игру это даёт результат. Матч был тяжёлым, и мы не были равными «Ростову» в энергетике и заряженности, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 набранными очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. «Ростов» заработал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку.

