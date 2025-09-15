Скидки
Челестини отреагировал на результативную ошибку Акинфеева в матче ЦСКА — «Ростов»

Челестини отреагировал на результативную ошибку Акинфеева в матче ЦСКА — «Ростов»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об ошибке вратаря команды Игоря Акинфеева, которая привела к пропущенному голу в матче с «Ростовом» (0:1) в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

— С чем связано, что Игорь Акинфеев допустил нетипичную для себя ошибку?
— Игорю нравится играть в такой футбол. Это единственная ошибка в матче, которая у меня не вызывает досаду. Сегодня у нас было и много других ошибок. Похожая же ошибка у нас была в матче на Кубок, но любая ошибка любого игрока — ошибка тренера. И так играть Игоря просил я. Сегодня ещё мы получили два удаления, но нам надо это принять как несчастный случай и готовиться к следующему матчу, который у нас уже в четверг. До этого матча я всегда говорил, что мои ребята — невероятные, и я продолжу так говорить. Я в этом уверен, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Армейцы завершали встречу с восемью полевыми игроками в составе из-за удалений защитника Милана Гаича на 43-й минуте и полузащитника Матеуса Алвеса на 84-й. В четверг, 18 сентября, ЦСКА примет на своём поле «Балтику» в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

