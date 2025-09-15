Челестини отреагировал на результативную ошибку Акинфеева в матче ЦСКА — «Ростов»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об ошибке вратаря команды Игоря Акинфеева, которая привела к пропущенному голу в матче с «Ростовом» (0:1) в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

— С чем связано, что Игорь Акинфеев допустил нетипичную для себя ошибку?

— Игорю нравится играть в такой футбол. Это единственная ошибка в матче, которая у меня не вызывает досаду. Сегодня у нас было и много других ошибок. Похожая же ошибка у нас была в матче на Кубок, но любая ошибка любого игрока — ошибка тренера. И так играть Игоря просил я. Сегодня ещё мы получили два удаления, но нам надо это принять как несчастный случай и готовиться к следующему матчу, который у нас уже в четверг. До этого матча я всегда говорил, что мои ребята — невероятные, и я продолжу так говорить. Я в этом уверен, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Армейцы завершали встречу с восемью полевыми игроками в составе из-за удалений защитника Милана Гаича на 43-й минуте и полузащитника Матеуса Алвеса на 84-й. В четверг, 18 сентября, ЦСКА примет на своём поле «Балтику» в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.