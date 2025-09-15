«Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 6:0 в матче Ла Лиги

«Барселона» одержала разгромную победу над «Валенсией» в матче 4-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, которая прошла на стадионе Йохана Кройфа в Сан-Жоан-Деспи вместимостью 6 тысяч зрителей, завершилась со счётом 6:0.

Дубли оформили Фермин Лопес, Рафинья и Роберт Левандовски.

«Барселона» под руководством Ханс-Дитера Флика набрала 10 очков и идёт второй в турнирной таблице Ла Лиги. «Валенсия», которую возглавляет Карлос Корберан, с четырьмя очками располагается на 15-й строчке.

В следующем туре 21 сентября сине-гранатовые примут «Хетафе», «летучие мыши» днём ранее сыграют дома с «Атлетиком» из Бильбао.