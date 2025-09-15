«Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 6:0 в матче Ла Лиги
Поделиться
«Барселона» одержала разгромную победу над «Валенсией» в матче 4-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, которая прошла на стадионе Йохана Кройфа в Сан-Жоан-Деспи вместимостью 6 тысяч зрителей, завершилась со счётом 6:0.
Испания — Примера . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
6 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Лопес Мартин – 29' 2:0 Рафинья – 53' 3:0 Лопес Мартин – 56' 4:0 Рафинья – 66' 5:0 Левандовски – 76' 6:0 Левандовски – 86'
Дубли оформили Фермин Лопес, Рафинья и Роберт Левандовски.
«Барселона» под руководством Ханс-Дитера Флика набрала 10 очков и идёт второй в турнирной таблице Ла Лиги. «Валенсия», которую возглавляет Карлос Корберан, с четырьмя очками располагается на 15-й строчке.
В следующем туре 21 сентября сине-гранатовые примут «Хетафе», «летучие мыши» днём ранее сыграют дома с «Атлетиком» из Бильбао.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
00:30
-
00:29
-
00:10
-
00:03
- 14 сентября 2025
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:32
-
23:05
-
23:04
-
22:52
-
22:41
-
22:32
-
22:29
-
22:20
-
22:20
-
22:15
-
22:05
-
22:05
-
21:55
-
21:50
-
21:42
-
21:42
-
21:39
-
21:30
-
21:21
-
21:17
-
21:17
-
21:06
-
20:58
-
20:47
-
20:47
-
20:33
-
20:26
-
20:25