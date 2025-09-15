Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» над «Лансом» перед стартом Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил победу команды над «Лансом» в матче 4-го тура чемпионата Франции. Встреча на «Парк де Пренс» завершилась со счётом 2:0, дубль оформил Брэдли Баркола.

«Перед матчем мы обсуждали множество разных и сложных ситуаций, но я думаю, что команда заслужила победу. Уход Кимпембе? Это всегда особенный матч для всех болельщиков и всех игроков. Думаю, мы сделали всё возможное, чтобы посвятить победу ему. Он был очень важен для клуба, для болельщиков и для своих товарищей по команде. Он всегда помогал клубу, и я рад за него и желаю ему всего наилучшего.

Лига чемпионов начинается, это особенный момент. Мы знаем, насколько сложен этот турнир, но в то же время спокойны и надеемся хорошо сыграть в нашем первом матче. Сегодня мы пытались заменить игроков, чтобы дать каждому необходимое игровое время, но это было сложно, потому что три наших футболиста получили травмы. Нам нужно дождаться результатов тестов, чтобы определить степень серьёзности травм», — приводит слова Энрике сайт «ПСЖ».

В среду, 17 сентября, «Пари Сен-Жермен» проведёт первый матч на общем этапе Лиги чемпионов, французская команда примет в Париже итальянскую «Аталанту».