Челестини ответил, будут ли наказаны Гаич и Алвес за удаления в матче ЦСКА с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал два эпизода с удалениями своих подопечных в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1). Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

— Будут ли наказания за удаления?

— Судейство я не обсуждаю, а игроки сами себя наказали, так как не смогут играть в следующем матче. Действия Милана я не видел, но, наверное, это было естественное движение. Это не была агрессия. Если судья так решил, значит, я не обсуждаю. С Матеусом нужно поговорить, что если у него есть жёлтая карточка, то фолить так, наверное, не нужно, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Армейцы завершали встречу с восемью полевыми игроками в составе из-за удалений защитника Милана Гаича на 43-й минуте и полузащитника Матеуса Алвеса на 84-й. По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 набранными очками.