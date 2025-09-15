Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини ответил, будут ли наказаны Гаич и Алвес за удаления в матче ЦСКА с «Ростовом»

Челестини ответил, будут ли наказаны Гаич и Алвес за удаления в матче ЦСКА с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал два эпизода с удалениями своих подопечных в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1). Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

— Будут ли наказания за удаления?
— Судейство я не обсуждаю, а игроки сами себя наказали, так как не смогут играть в следующем матче. Действия Милана я не видел, но, наверное, это было естественное движение. Это не была агрессия. Если судья так решил, значит, я не обсуждаю. С Матеусом нужно поговорить, что если у него есть жёлтая карточка, то фолить так, наверное, не нужно, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Армейцы завершали встречу с восемью полевыми игроками в составе из-за удалений защитника Милана Гаича на 43-й минуте и полузащитника Матеуса Алвеса на 84-й. По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 набранными очками.

Материалы по теме
Рекордная серия ЦСКА без поражений закончена! Всё решила редчайшая ошибка Акинфеева. Видео
Рекордная серия ЦСКА без поражений закончена! Всё решила редчайшая ошибка Акинфеева. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android